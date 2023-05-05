Пенсионер после смерти затопил соседей и чуть не погубил свою 90-летнюю мать в Москве

В Москве 66-летний пенсионер умер от сердечного приступа в туалете. Падая, он сорвал кран горячей воды и затопил два этажа. Также он чуть не погубил свою 90-летнюю мать. Об этом сообщает mk.ru.

Происшествие случилось в квартире на улице Новопетровская. По данным источника, 4 мая в аварийно-диспетчерскую службу поступил вызов от жильцов по поводу затопления квартиры горячей водой. Сначала жильцы хотели сами решить вопрос, но в квартире этажом выше никто не открывал.

В результате коммунальщики сделали звонок хозяйке жилья – 90 летней пенсионерке. Старушка сказала, что на полу кипяток и дверь она открыть не может. Горячая вода уже успела протечь на два этажа вниз. Соседи позвонили внучке пенсионерки, та приехала и впустила работников коммунальных служб в квартиру.

Слесари ликвидировали аварию. В туалете рабочие нашли тело погибшего мужчины. Пожилая женщина получила ожоги ступней первой степени. Внучка решила забрать бабушку к себе домой. Подчеркивается, что пенсионерка еле ходит и практически не обслуживает себя.

Ранее мы писали о том, что труп пенсионера с пакетом на голове на автобусной остановке напугал жителей Калининграда. Личность покойного установлена. Им оказался 85-летний житель дома, который располагался неподалеку.