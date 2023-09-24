Пенсионер купил за 8 тысяч рублей мужчину: в России раскрыли банду работорговцев

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступную группу, которая занималась продажей людей в Ставропольском крае. По факту незаконной деятельности двух работорговцев возбуждено уголовное дело, передает Telegram-канал Baza.

В качестве подозреваемых задержаны 70-летний житель Михайловска и его помощник. Следователям стало известно, что пенсионер в 2021 году купил за 8 тысяч рублей мужчину. Еще один случай произошел в 2023 году. В Михайловске под угрозой насилия продали в рабство 54-летнего гражданина. Его оценили в 15 тысяч рублей.

В рамках расследования, помимо пенсионера, был задержан 31-летний работорговец. Деятельность преступной группы раскрыли стражи порядка, которые выступили покупателями в рамках следственных мероприятий. На данный момент правоохранителями организованы мероприятия, направленные на установление деталей зафиксированных случаев торговли людьми.

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