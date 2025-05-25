Один человек получил ранение: мужчину, расстрелявшего толпу у вокзала в Россоши, задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе у вокзала в Россоши. Мужчина открыл огонь по толпе, после чего попытался скрыться, передает Telegram-канал Baza.

Стрелком из Россоши оказался 38-летний россиянин. Вечером 23 мая он открыл огонь у вокзала. Мужчина выхватил пистолет и начал стрелять по толпе. В результате его действий пострадал один человек.

Стражи порядка начали поиски злоумышленника и вскоре задержали его на территории Воронежской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчину обвинили в покушении на убийство двух или более лиц. Прежде стрелок уже привлекался к ответственности.

Ранее стало известно, почему убивший девять человек под Тверью мужчина начал стрельбу. По словам осужденного, изначально он просто хотел напугать обидчиков.