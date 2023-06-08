Пенсионер из Подмосковья расстрелял незнакомца на лавочке у дома из-за сильного шума

В Московской области пенсионер решил добиться спокойствия и тишины на районе весьма радикальным способом. Он расстрелял из обреза виновника шума. Теперь ему грозит наказание по уголовной статье «Убийство». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, все произошло в деревне Каменка возле дома на Центральной улице. 38-летний мужчина проводил досуг на лавочке возле чужого дома: вел оживленную беседу, пил алкоголь и дебоширил. Хозяин жилья, около которого сидел пьяный житель, попытался сначала побеседовать с шумным «гостем», но слова не помогли. Вместо того, чтобы прекратить буянить, мужчина ударил пенсионера в лицо.

Получив травму от незнакомца, пожилой россиянин вернулся домой и через некоторое время вышел на улицу уже не с пустыми руками. Он взял обрез, нацелил его на обидчика и выстрелил в упор ему прямо в грудь. Шумный житель Подмосковья скончался. На место преступления прибыли экстренные службы. Медики констатировали смерть, а сотрудники полиции задержали пенсионера.

Ранее в Подмосковье пьяный мужчина задушил подругу ногой, а после этого пошел спать. То, что женщина умерла, он осознал только на утро, когда увидел труп. Отрицать свою вину россиянин не стал и сам сдался полиции.