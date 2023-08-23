Опухли губы и заплыли глаза: москвич умер на дне рождения подруги от укуса осы

В подмосковных Мытищах скончался 20-летний парень, которого ужалила оса в палец. Несмотря на то, что россиянин принял таблетку от аллергии сразу после встречи с насекомым, спасти его все равно не удалось. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, москвич отдыхал на популярной базе отдыха, празднуя день рождения подруги. Вечером в разгар вечеринки молодой человек почувствовал резкую боль в пальце, а затем заметил улетающую осу.

Сначала у пострадавшего опух палец. Жало помогла достать его девушка, после чего ему дали таблетку от аллергии. Но через пару минут после этого парень потерял сознание, рухнув на пол. Друзья вызвали скорую, и пока медики ехали, у москвича опухли еще и губы, а также заплыли глаза.

Врачи не успели помочь молодому человеку. Он скончался. По предварительной версии, причина смерти - анафилактический шок. Полиция проводит проверку.

Напомним, что портал «Страсти» общался с врачом Лебедевым по поводу опасности ос и выяснял, как можно помочь себе после нападения.