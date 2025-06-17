Печь для трупов рядом с дачей Пугачевой: известны подробности о сжегшем клиента адвокате

В Подмосковье всплыли новые подробности убийства, в котором подозревают адвоката Московской коллегии адвокатов. Следствие отмечает, что мужчина зарезал своего друга в деревне Пятница Солнечногорского городского округа. Как сообщает mk.ru, она находится недалеко от дачи певицы Аллы Пугачевой.

Бывший полицейский, а ныне адвокат, подозревается в убийстве своего клиента с целью завладения его имуществом. По данным следствия, 58-летний юрист вместе с сообщником в октябре 2024 года прибыл к своему клиенту — одинокому пенсионеру, недавно потерявшему супругу. Они встретились для того, чтобы обсудить продажу загородного участка в престижном районе. Когда хозяин отказался от предложенных условий, адвокат нанес ему смертельный удар заточкой в сердце.

Далее преступники вывезли тело на принадлежащую адвокату ферму, сожгли труп в кремационной печи для животных и тщательно очистили автомобиль. После они нашли документы на имущество жертвы и через подставное лицо оформили доверенность. Речь шла о земельном участке за 3 млн рублей и автомобиле Jaguar S-Type за 700 тыс. рублей. Их продали.

О действиях адвоката стало известно благодаря тому, что бдительная подруга погибшего заметила странности в переписке. За пенсионера писал его же убийца. Правоохранители вышли на след преступников, посмотрели видео с камер и опросили свидетелей.

Оказалось, что обвиняемый имеет богатую криминальную историю. Он был уволен из полиции за превышение полномочий, судим за мошенничество в адвокатской деятельности. С сообщниками он познакомился во время отбывания наказания.

Расследование продолжается.

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