Пчелы насмерть закусали собаку и напали на двух человек в российском городе

В Омске рой пчел насмерть закусал ротвейлера и напал на двух человек. Подробности сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло в одном из садовых товариществ. Местный житель содержал ульи на своем участке. В конце мая пчелы покинули улей и атаковали соседние территории, где насмерть закусали ротвейлера и напали на двух человек.

В полицию поступило два заявления: от 58-летней хозяйки погибшей собаки и 47-летней женщины, также пострадавшей от укусов. Правоохранители провели допрос 52-летнего пчеловода.

Как выяснилось, ранее на его участке находилось семь ульев, шесть из которых он успел вывезти в лес. Один улей оставался на месте. Когда соседи сообщили ему о нападении, мужчина сразу приехал.

Ротвейлер был привязан к забору – пчеловод попытался помочь животному: напоил его и повез в ветклинику вместе с соседом. Однако собака скончалась по дороге. После происшествия владелец убрал оставшийся улей со своей территории.

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