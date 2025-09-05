Патологическое влечение к азартным играм: худрук театральной студии проигрывал деньги учеников букмекерам

Суд приговорил худрука из Новой Москвы к 4 годам условного срока. Мужчина любил спорт больше, чем театр, передает Telegram-канал МК: срочные новости. Он проигрывал деньги учеников и их родителей на ставках.

Худрук разработал следующую схему обмана: он собирал средства на поездки в другие города, где должны были состояться конкурсы. Однако ни в один из них ребята не поехали. Каждый раз наставник находил все новые причины для отказа. Деньги при этом не возвращались.

В конце-концов родители стали подозревать что-то неладное. Мужчина, в свою очередь, уже настолько заврался, что ему пришлось выложить всю правду.

От действий худрука пострадали 16 человек. Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. Суд учел результаты экспертизы, которая признала обвиняемого патологическим игроманом, и не стал отправлять его в колонию. Гражданские иски родителей по части возмещения имущественного вреда были удовлетворены полностью.

