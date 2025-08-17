Теперь жертвы звонят преступникам сами: мошенники придумали новую схему обмана

Аферисты разработали новую схему для обмана. Теперь ничего не подозревающие россияне сами звонят мошенникам по номеру, который указан в бумажном письме.

Подробности нового способа обмана раскрыли в Telegram-канале Петербургская полиция. Гражданам начали рассылать бумажные письма с просьбой позвонить по номеру для переоформления банковских документов.

Таким образом, люди сами связываются с аферистами и далее попадают в ловушку. С помощью новой схемы злоумышленники обходят цифровые системы, которые защищают абонентов от сомнительных входящих звонков.

Также в полиции рассказали о QR-кодах, которые можно найти в почтовом ящике. Они ведут на фейковые домовые чаты и поддельные квитанции.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы стала жертвой мошенников на сайте знакомств. Девушке предложили подыскать мужчин «ее уровня».