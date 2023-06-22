Пассажиры автобуса на западе Москвы устроили драку: разнимали несколько человек

В Москве пассажиры автобуса на западе Москвы что-то не поделили и устроили драку в салоне, а после остановки транспортного средства продолжили потасовку уже на улице. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Отмечается, что причина драки остается неизвестной. Все произошло около дома №16 на улице Говорова. Инцидент попал на видео.

Судя по кадрам, они повалили друг друга на землю. Но это не остановило мужчин, они продолжили драку в таком положении. Подчеркивается, что несколько человек вышли из автобуса и попытались разнять их. Также на помощь подоспел прохожий. Вместе им удалось растащить мужчин.

По данным источника, финал этой истории неизвестен. Понадобилась ли медицинская помощь, также не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Раменском мужчина откусил ухо таксисту и впился зубами в нос установщику окон. Все случилось 19 июня. В тот день 31-летний житель Раменского отправился с женой за продуктами. Женщина зашла в магазин, а муж остался ждать на улице. Пока ее не было, мужчина привлек внимание прохожего.