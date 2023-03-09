Пассажирский Boeing приземлился в Петербурге с горящим из-за птицы двигателем

В Санкт-Петербурге пассажирский Boeing-737 спустя 20 минут после вылета из «Пулково» в Ижевск принял решение об аварийной посадке. Как следует из аудиозаписи переговоров авиадиспетчера и пилота, в двигатель, скорее всего, попала птица.

По словам летчика, произошел удар в район двигателя.

«Пассажиры видели выхлоп, огненный выхлоп с левого двигателя. Скорее всего, птица», - сказал пилот. Его слова приводит Пятый канал.

На уточняющий вопрос, задержится ли он на полосе или будет самостоятельно сруливать, пилот сказал: «Самостоятельно срулим, без проблем». Оценивая ситуацию, он произнес: «Я думаю, ничего, проблем нету».

Самолет благополучно сел в аэропорту вылета.

Ранее сообщалось, что выбежавшая на взлетно-посадочную полосу лиса в аэропорту «Домодедово» лишила его 30 тыс. рублей.