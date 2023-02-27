Лиса на взлётной полосе «лишила» аэропорт Домодедово 30 000 рублей

Курьезный случай произошёл в одном из за основных аэропортов Москвы.

Подлетая к месту посадки, экипаж пассажирского лайнера был проинформирован о наличии животного на посадочной полосе.

Небольших размеров лиса каким-то образом пробралась через ограждение и помешала посадке самолёта.

Сложившаяся ситуация обрекла командира воздушного судна совершить заход на повторную посадку.

Как сообщает MK.ru, такого рода манёвр занимает в среднем 20 минут, а расход топлива за это время оценивается в сумму равную 30 000 руб.

Таким образом, лесное животное «отобрало» у Домодедова указанную сумму.

Сообщается, что заход на второй круг на практике считается рядовой ситуацией, так как любое препятствие на пути приземлившегося самолета может стать причиной трагедии.

Расходы на топливо с самого начала заложены в стоимость билета, поэтому никаких дополнительных пени ни экипаж, корабля ни пассажиры доплачивать не должны.

Все расходы в таких случаях ложатся на плечи руководства аэропорта.