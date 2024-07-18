Пассажиров парижского метро эвакуировали из-за сообщения о смертнике

В Париже спецназ полиции провел эвакуацию пассажиров со станции метро «Насьон» в Париже после сообщений о мужчине, у которого, предположительно, был пояс смертника. Об этом сообщает портал Actu17.

По информации источника, после сообщения о террористе станцию эвакуировали, а предполагаемый смертник был объявлен в розыск. После этого силовики при поддержке саперов изучили участок метро в поисках взрывчатки.

В настоящий момент отсутствует информация о том, действительно ли подозреваемый имел при себе взрывчатку или оружие. Actu17 уточнил, что речь может идти о ложной тревоге, а террористом мог оказаться пассажир с гипсом. Тем не менее сейчас станция закрыта.

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