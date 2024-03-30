Пассажирам пришлось вылезать на крышу: на Алтае затонул рейсовый автобус в зоне паводка

В Алтайском крае пассажирский автобус, ехавший по маршруту «Ключи-Барнаул» попал в талые воды и утонул. Инцидент произошел 29 марта.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, автобус затонул неподалеку от села Бор-Форпост Волчихинского района. Он начал постепенно погружаться в воду так, что некоторым пассажирам пришлось залезть на крышу.

Пассажиры обратились к спасателям по телефону. Для оказания помощи людям немедленно выдвинулись сотрудники Госавтоинспекции Волчихинского района, ближайшей пожарно-спасательной части и скорой помощи.

Когда на место приехали экстренные службы, в автобусе находился водитель и восемь пассажиров. Людей эвакуировали в село Михайловское, где их ждали родственники. Автобус отбуксировали специальной техникой.

Спасатели предупредили водителей: в связи с паводком нужно заранее планировать свой маршрут, чтобы не попасть в подобную ситуацию.

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