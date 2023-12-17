Никакого человеческого общения: известная актриса спустилась в метро и поделилась впечатлениями

Известной актрисе Любви Толкалиной пришлось спуститься в московскую подземку, чтобы избежать двухчасовых пробок. Ощущениями от поездки звезда поделилась на своей странице в одной из социальных сетей, передает Мослента.

По словам актрисы, она не была в московском метро, когда там час пик, уже долгое время. Толкалина попала в вагон, где было много пассажиров. За время поездки она обратила внимание на то, чем занимаются люди. В итоге у звезды вызвало недоумение то, что большинство жителей и гостей столицы сидят в телефонах. Никакого живого общения в метро, по мнению знаменитости, уже не встретишь.

«Толпа народу. Какие-то экраны с рекламой и сообщениями о законах, которые принимает Госдума… Нас информируют обо всем происходящем. И все люди сидят в телефонах! Все! Никто друг на друга не смотрит. Никакого человеческого общения в метро не происходит», — посетовала Толкалина.

Ранее сообщалось, что в московском метро две женщины подрались из-за громкой музыки в вагоне. Одной из пассажирок не понравилось, что другая — нарушает покой людей.