Пассажир «Уральских авиалиний» умер во время рейса в Таджикистан

Пассажир «Уральских авиалиний» умер на борту самолета во время рейса в Таджикистан. Ему неожиданно стало плохо, и реанимировать его не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, вечером 18 марта самолет вылетал из Москвы в Куляб. Всего на борту было 92 путешественника, и уже после отлета из столицы один из них почувствовал недомогание. Члены экипажа оказали ему необходимую помощь, но ситуация не улучшилась. Мужчине становилось только хуже.

После того, как бортпроводники рассказали о состоянии пассажира пилоту, он принял решение об экстренной посадке в аэродроме Самары. Там мужчину забрала реанимационная бригада, но спасти его уже не удалось. Причина смерти не уточняется.

Спустя два часа после посадки лайнер покинул аэродром и продолжил следовать маршруту.

Ранее спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей при сходе лавины на Камчатке. Напомним, что пострадали 11 человек, которые были в ски-туре в районе перевала Красноармейского 18 марта.