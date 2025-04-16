Пассажир умер во время полета на рейсе Москва – Хургада

На борту рейса Москва — Хургада скончался пассажир. Мужчине резко стало плохо уже во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина был зарегистрирован на рейс авиакомпании «Несма». 16 апреля в 4:57 самолет вылетел из России в сторону Египта. Спустя час один из пассажиров пожаловался на недомогание.

Очевидцы рассказали, что мужчина начал задыхаться. Помочь ему пытались и другие пассажиры, и члены экипажа. Однако ему не становилось лучше. Пилот принял решение вернуться в московский аэропорт Внуково.

Когда самолет приземлился в столице России, мужчина уже был мертв. Медики констатировали его кончину. Предварительно, у пассажира произошел приступ астмы.

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