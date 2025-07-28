Пассажир угрожал взорвать самолет из-за недовольства политикой Дональда Трампа

В аэропорту Глазго совершил посадку авиалайнер компании EasyJet с пассажиром на борту, который угрожал взорвать самолет. Как стало известно изданию The Sun, мужчина собирался совершить теракт из-за недовольства политикой президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что буйный пассажир таким образом хотел «передать послание» американскому лидеру, который в тот момент как раз находился с рабочим визитом в Шотландии.

Как рассказывают свидетели произошедшего, некий 41-летний мужчина внезапно вскочил со своего места и громко заявил, что у него есть бомба, которую он намерен взорвать.

К счастью других пассажиров, на борту нашлись трое смельчаков, которым удалось скрутить дебошира. После приземления он был передан полиции, которая уже ждала прибытия рейса в Глазго.

«Они поднялись на борт самолета и вывели пассажира из-за его поведения на борту», — рассказал представитель авиакомпании.

Ранее мы писали о том, что в небе над США пассажирский самолет едва не столкнулся с истребителем.