Пассажир самолета чуть не задушил стюардессу из-за запрета сходить в туалет

51-летний мужчина признал свою вину в нападении на стюардессу авиакомпании EasyJet во время полета. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Инцидент произошел в марте. Колин Смит летел вместе со своей возлюбленной из Манчестера на Мальту. Пассажир перебрал с алкоголем и начал вести себя агрессивно. Он хотел сходить в туалет, но стюардесса остановила мужчину. Она сказала, что самолет снижается и указала на световое табло «пристегните ремни».

Смит разозлился и схватил бортпроводницу двумя руками за горло. Он начал ее душить, но девушка смогла оттолкнуть агрессивного пассажира, который упал на сидящих рядом попутчиков. Они держали мужчину, чтобы он не набросился на сотрудников авиакомпании. Возлюбленная прокомментировала его поведение словами: «Я говорила ему не пить этот виски».

Нарушителя задержали только через неделю после случившегося. На допросе он рассказал, что выпил три четверти бутылки виски и был пьян «на 9 из 10». Судебные слушания по этому делу продолжаются.

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