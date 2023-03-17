Пассажир попытался улететь из Москвы в багажном отсеке самолета

В аэропорту Домодедово один из пассажиров пробрался в багажный отсек самолета. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

В самом начале ситуация была совершено обычной, мужчина купил билет и уже шел на посадку, но в конце что-то пошло не так. В последний момент он сорвался с места и побежал к другому самолету в багажный отсек.

«Во время осмотра транспортного средства обнаружили, что неизвестный пробрался в багажный отсек. Пассажиров пришлось высадить», – отмечается в сообщении.

Сумки и чемоданы пассажиров досмотрели повторно, но ничего подозрительного не нашли.

На месте инцидента работают органы правопорядка. Пассажира уже передали санитарам, которые оценили его душевное состояние. Отмечается, что самолет улетел с двухчасовой задержкой.

Ранее сообщалось, что инвалида-колясочника Ивана Вершока отказались посадить на самолет из-за электропривода.

Иван заявил, что уже летал с этой инвалидной коляской и проблем не возникало. Он добавил, что прилетел в Москву этим же перевозчиком на этой же коляске. По итогам инцидента потерпевший написал обращение в прокуратуру.

Подчеркивается, что во время регистрации на рейс сотрудники аэропорта обратили внимание на параметры аккумуляторной батареи. Досмотр проводил технический специалист от авиакомпании, которой должен был лететь Иван.