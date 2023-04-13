Бежал на спор: в Алтайском крае подросток погиб во время ночной пробежки на стадионе

Подросток погиб во время ночной пробежки на стадионе на спор в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на личный Telegram-канал главы региона Виктора Томенко.

По словам Томенко, смерть подростка произошла в селе Павловка в Угловском районе. Погибший в ту трагическую ночь находился на стадионе вместе со своими друзьями.

«В селе Павловка в Угловском районе ночью произошла трагедия — на сельском стадионе погиб подросток, он находился там с друзьями. Соболезную его родным», – заявил глава Алтайского края.

РИА Новости отмечают, что мальчик погиб после того, как поспорил с друзьями, что пробежит дистанцию. Но во время пробежки он упал и умер. Подчеркивается, что перед бегом погибший «что-то покурил».

«По предварительной информации, подростки что-то покурили ночью на стадионе. А потом поспорили, что один из них пробежит определенную дистанцию. В итоге подросток побежал, упал и умер», – приводят РИА Новости слова источника агентства.

Томенко подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов уже организовали проверку. Также к делу привлечена детский омбудсмен региона.

По словам омбудсмена Ольги Казанцевой, будут установлены причины нахождения детей на улице ночью.

«Выясню причины нахождения детей в ночное время на улице, также будет дана оценка организации профилактической работы службами Угловского района», – написала на своих страницах в соцсетях Ольга Казанцева.

РИА Новости отмечают, что по данному инциденту прокуратура Алтайского края организовала проверку, а региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

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