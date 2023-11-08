Парня искали почти пять месяцев: 17-летнего юношу обнаружили мертвым

В Башкирии завершились поиски 17-летнего молодого человека, который исчез по пути на экзамены. Спустя пять месяцев школьника обнаружили мертвым. Что стало причиной его смерти, пока неизвестно, передает UFA1.RU.

Труп несовершеннолетнего нашли в Белокатайском районе республики. По предварительным данным, подросток мог покончить с собой. Поиски продолжались так долго, на протяжении 5 месяцев, из-за того, что школьник все это время был мертв.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов расследуют загадочную гибель парня. Они осмотрели место происшествия, а также назначили ряд экспертиз. Одна из них позволит установить, что стало причиной смерти молодого человека.

Школьник пропал еще 31 мая текущего года. В этот день юноша вышел из дома бабушки и отправился на экзамены. Но после этого выпускник перестал отвечать на звонки. В школе он также не появился.

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