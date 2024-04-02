Парк львов «Земля прайда» пришлось эвакуировать из-за выхода из берегов реки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Парк львов «Земля прайда», который расположен в Подмосковье, пришлось экстренно эвакуировать из-за вышедшей из берегов реки Нудоль. Как рассказали в зоопарке, это произошло из-за резкого потепления. Сейчас доступ на территорию парка закрыт для посетителей.

«По причине того, что вода практически везде, мы не можем Вас принять в гости. Наши животные сейчас находятся в убежищах, в безопасности. Поэтому, как минимум до выходных (6 апреля) — мы не сможем принимать Вас в гости, в целях комфорта Вас и животных», — сказано на официальном сайте заповедника.

Сейчас к эвакуации готовят коз, баранов и других животных. Хищников уже вывезли с территории. Прогнозы пока неутешительные — сотрудники рассказывают, что вода продолжает наступать.

«Велика тенденция к тому, что ночью станет все намного хуже», — рассказали они.

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