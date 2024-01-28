Парижские экоактивисты облили супом «Мону Лизу» в Лувре, об этом сообщает РИА Новости.

Утром 28 января активисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» (она же «Мона Лиза») в музее Лувра. На кадрах, размещенных в Сети видно, как две женщины перелезают через ограждение и выкрикивают лозунги о «здоровой и экологически чистой пище».

Участниками протестной акции стали члены движения «Продовольственный ответ», цель которой заключается в радикальном изменении общества в климатическом и социальном плане.

Сотрудники Лувра немедленно эвакуировали гостей музея из помещения, где хранится картина и приступили к очистке полотна. К счастью, оно было закрыто пуленепробиваемым стеклом, так что сама картина не пострадала.

Отметим, что это не первое нападение на «Мону Лизу». В 2022 году мужчина в инвалидной коляске кинул в картину торт. Он мотивировал свой поступок тем, что хотел привлечь внимание к экологическим проблемам.

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