Хакасская пенсионерка побежала продавать корову после разговора с мошенниками

69-летняя жительница Усть-Абаканского района Хакасии оказалась жертвой мошенников, которые предложили ей участие в выгодной инвестиционной программе.

Пенсионерка нашла объявление в интернета и решила попробовать свои силы в проекте «Народная программа». После регистрации на сайте, женщине позвонили и рассказали о преимуществах данной системы заработка. Они убедили ее вложить первоначальную сумму в размере 8 500 рублей.

На этом мошенники не остановились, потребовав ещё денег. Несмотря на то, что женщина не располагала нужной суммой, она решила продать свою корову. После продажи животного женщина пошла в банк, чтобы отправить 35 тысяч рублей.

Сотрудник банка не выполнил операцию, подозревая мошенничество. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, пишет mk.ru.

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