Бабушку с пистолетом задержали на автовокзале: женщина спрятала оружие в дорожной сумке

Пожилую жительницу Санкт-Петербурга разоружили прямо на автовокзале. Об этом сообщает Фонтанка.

Женщина хотела пронести на автовокзал газовый пистолет с семью патронами. Оружие она положила в дорожную сумку, однако все выяснилось во время досмотра на интроскопе.

Работники автовокзала сильно удивились и сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации. Оказалось, что оружие пожилой женщины не было зарегистрировано, а сама пенсионерка не состоит на учете как владелица пистолета.

Стражи правопорядка задержали петербурженку и повезли ее в отдел полиции. На женщину составили административный протокол.

Ранее мы писали, что в Липецке 31-летнего мужчину подозревают в убийстве четырехлетней падчерицы. Все произошло вечером 1 октября. Супружеская пара серьезно поругалась, и в результате ссоры скончалась дочь женщины. Врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетней. Сейчас решается вопрос о заключении липчанина под стражу.