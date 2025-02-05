Пара заразилась опасной инфекцией: женщина потеряла мужа после ужина в дорогом отеле

Отдых пары из Британии на Багамских островах обернулся трагедией. Пожилой глава семейства поужинал в дорогом отеле, а на следующий день оказался в больнице. Спустя 4 неделя мужчина скончался из-за опасной инфекции, передает The Sun.

По данным СМИ, британцы решили отметить день рождения в четырехзвездочном отеле Occidental Jandia Playa на Канарских островах. После этого пара оказалась в больнице. Медики не смогли спасти пенсионера, но помогли его супруге.

Через некоторое время стало известно, что турист умер из-за сальмонеллеза. Женщина вспомнила, что ужин в дорогом отеле не соответствовал месту. Приготовленная еда была испорченной, а персонал, вероятно, даже не обрабатывал руки. Теперь британка намерена инициировать расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Ранее в Индии пожилой турист из Германии закончил жизнь на бивне слона. Мужчина погиб из-за невнимательности.