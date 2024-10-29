Пара ходила на тайные свидания: учитель истории попался на романе с 15-летней ученицей

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении учителя истории из Подмосковья. Мужчина встречался с 15-летней девушкой и домогался ее, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

О преступной связи узнала мама несовершеннолетней. Она нашла в телефоне дочери сообщения от 29-летнего педагога. Мужчина и студентка колледжа вели откровенные беседы. От увиденного женщина пришла в ужас.

После этого девушка призналась, что уже несколько месяцев встречается с педагогом. Все началось с переписки, а потом они стали ходить на свидания. В итоге мужчину задержался, на допросе он сознался в содеянном.

За отношения с несовершеннолетней педагогу грозит до трех лет лишения свободы. Также ему могут запретить занимать определенные должности.

Ранее экс-участника шоу «Голос 60+» Александра Корнейчука заподозрили в домогательствах 12-летней школьницы. Он предложил обменяться девочке фотографиями.