Папа Римский отменил все аудиенции до 18 июня из-за операции

Папа Римский Франциск I отменил все аудиенции из-за предстоящей операции. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Rai News 24.

Представитель пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни рассказал, что папе Римскому предстоит операция под руководством профессора Альфиери продолжительностью до трех часов.

В пресс-службе также добавили, что понтифику предстоит сделать лапаротомию и протезирование брюшной стенки из-за ущемленной послеоперационной грыжи, которая вызывает болезненные ощущения.

Известно, что 6 июня 86-летний папа Римский прибыл в клинику на обследование. Врачи сообщают: «Святой отец в порядке».

Ранее мы писали, что папа Римский Франциск цитировал строки писателя Федора Достоевского, говоря о детях в инвалидных креслах.