Папа Римский процитировал строчку Достоевского, говоря о детях в инвалидных креслах

Папа Римский Франциск в интервью ответил на вопрос, что причиняет ему наибольшую боль. В этой связи понтифик вспомнил слова писателя Федора Достоевского из романа «Братья Карамазовы».

Папа Римский сказал, что его «очень трогает», когда он видит больных детей, а также несовершеннолетних в инвалидном кресле из-за близости смерти.

«Вопрос Достоевского «Почему страдают [невинные] дети?» — тайна, но эта тайна приближает нас к Богу», - сказал понтифик.

Ранее сообщалось, что семьи в России стали массово разводиться, чтобы получать новое пособие.