17:07, 19 декабря 2022
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Папа Римский процитировал строчку Достоевского, говоря о детях в инвалидных креслах
Фото: Kokoshkin Konstantin/East News
Папа Римский Франциск в интервью ответил на вопрос, что причиняет ему наибольшую боль. В этой связи понтифик вспомнил слова писателя Федора Достоевского из романа «Братья Карамазовы».
Папа Римский сказал, что его «очень трогает», когда он видит больных детей, а также несовершеннолетних в инвалидном кресле из-за близости смерти.
«Вопрос Достоевского «Почему страдают [невинные] дети?» — тайна, но эта тайна приближает нас к Богу», - сказал понтифик.
Ранее сообщалось, что семьи в России стали массово разводиться, чтобы получать новое пособие.
Источник фото:Kokoshkin Konstantin/East News
Источник:Lenta.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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