Папа попросил: 10-летний мальчик объяснил, зачем ехал за рулем «Вольво» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции поймали за рулем автомобиля «Вольво» 10-летнего ребенка. Мальчика, который был один в машине, заметил очевидец. Он вызвал на место полицию. Об этом пишет kp.ru.

По данным источника, после инцидента мать ребенка привлекли к административной ответственности. За неисполнение родительских обязанностей ей грозит от 100 до 500 рублей. На отца составили протокол по статье 12.7 КоАП РФ.

Родители не стали комментировать сложившуюся ситуацию. СМИ пишут, что отец ранее учил сына водить машину. Теперь ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

По данным издания 78.ru, мужчина попросил ребенка перегнать автомобиль через ЗСД на Васильевский остров. Он выпивал, а его новая пассия не хотела, чтобы любимый садился за руль в таком состоянии. Именно она вручила ребенку документы и ключи от машины.

При этом ребенок отказывался от затеи и говорил, что может попасть в ДТП. Но мужчина убедил сына, что хорошо научил его водить. Мальчик успел проехать около 1 км.

Источник отмечает, что на машине «отца года» числится 20 неоплаченных штрафов. Известно, что родители ребенка не живут вместе. Мальчик провел выходные с отцом, мама ничего не знала о подобном приключении.

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