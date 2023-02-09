В Чебоксарах женщина подралась со школьником из-за пакетика сухарей

Как сообщает региональное управление полиции города Чебоксары, инцидент, повлекший за собой скандал с рукоприкладством, произошёл между пассажирами автобуса, следующего по маршруту №35.

Cообщается, что десятилетний школьник, возвращавшийся домой из учебного заведения, открыл пакет сухариков и началу громко их есть.

При этом запах продукта распространился на весь салон. Находящаяся в салоне транспортного средства пассажирка, начала снимать подростка на видео, а после заявила, что опубликует видео в интернете.

Пятиклассник вежливо попросил даму удалить видеозапись, после чего пассажирка первой нанесла ему удар.

Мальчик не растерялся и тут же вцепился женщине в волосы. Началась потасовка, разнять которую, к счастью, удалось одному из подоспевших мужчин.

Известно, что поведение зачинщицы драки обратило на себя внимание находящихся в автобусе ещё до появления в транспорте молодого человека. Пассажирка ходила по салону и кричала на водителя. - сообщает Газета.Ru.