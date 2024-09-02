Папа частично парализован, брат психически болен: футбольные ворота упали на 10-летнюю помощницу матери

В Москве десятилетняя девочка попала в больницу с тяжелой травмой — на нее упали футбольные ворота. Школьница была единственной опорой для матери в семье, где отец частично парализован, а второй ребенок страдает психическим расстройством, пишет Telegram-канал MK: срочные новости.

По данным СМИ, инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел по вине озорника на Алтайской улице. Мальчик раскачал конструкцию, и она рухнула на девочку. В результате удара несовершеннолетня получила тяжелую травму.

Школьницу экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В скором времени юной пациентке будут делать серьезную операцию. Правоохранители случившееся пока никак не прокомментировали.

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