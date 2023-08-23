«Паника на пустом месте»: директор музыкальной школы оправдал вооруженное нападение сотрудника

В московском районе Печатники взрослый мужчина в маске и с ружьем ворвался в музыкальную школу им. Глинки. В здании его сразу обезвредили, однако потом выяснилось, что все было так и задумано. Об этом сообщает Газета.Ru.

Директор музыкальной школы передал корреспондентам, что все произошедшее было не больше, чем плановая тренировка сотрудников перед началом учебного года, а роль «преступника» доверили его заместителю.

«К сожалению, или, к счастью, наоборот, все сработали профессионально и качественно, и поэтому, наверное, со стороны это казалось настоящим. На самом деле в роли вооруженного нападавшего был заместитель директора школы. Это паника на пустом месте, плановая тренировка», – пояснил он.

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