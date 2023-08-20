Дебош со стрельбой: пенсионер открыл огонь по людям с балкона в Екатеринбурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали 64-летнего жителя Екатеринбурга. Пожилой мужчина устроил дебош со стрельбой на балконе. По некоторой информации, в результате случившегося пострадали несколько человек. Полиция данную информацию пока не подтвердила, передает Ura.ru.

Вечером в отдел №13 Чкаловского района поступило сообщение о стрельбе с пострадавшими. Стражи порядка выдвинулись на место и через некоторое время задержали дебошира. Им оказался местный житель 1959 года рождения.

Стрелка доставили в отделение для опроса. По адресу его проживания работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют подробности случившегося и общаются с очевидцами.

Информация о пострадавших в результате стрельбы пока не подтверждена. Ранее некоторые источники сообщали о двух гражданах, получивших ранения. Пенсионер якобы успел подстрелить мужчину и женщину. При этом оружие в квартире пенсионера обнаружено не было.

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