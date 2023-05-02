Мужчина получил открытую рану полового органа в одном из московских клубов

Россиянин отмечал свой день рождения в столичном клубе на Болотной, на вечеринке он получил открытую рану пениса. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Мужчина отметил, что получил травму от кого-то в клубе, но медицинской бригаде скорой помощи подробности инцидента раскрывать отказался.

На данный момент о текущем состоянии пациента и обстоятельствах происшествия не сообщается.

Ранее мы писали о том, что на Ставрополье женщины устроили поножовщину, выясняя, чей ребенок хуже. Одну из участниц драки доставили в больницу, вторая оказалась в суде.

Источник утверждает, что все случилось в сентябре 2022 года под Невинномысском. Один из жителей пригласил друга с его гражданской женой на дачу. Там они устроили застолье с шашлыками. Вечером приехала бывшая жена хозяина дачи для решения вопроса содержание их общего ребенка. Подчеркивается, что у него выявлен остеопороз или «болезнь хрупких костей».

После разговора все кроме женщин разошлись отдыхать. В какой-то момент они начали сильно ругаться. По словам гостьи, первая конфликт начала бывшая жена хозяина. Она сказала, что женщина оскорбила ее старшую дочь и упрекнула в неправильном образе жизни. Матери начали спорить, кто из детей хуже.