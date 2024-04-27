«Падали в обморок»: обманутые клиенты криптобиржи вторые сутки осаждают офис в «Москва-Сити»

У офиса криптобиржи Beribit в «Москва-Сити» уже вторые сутки бастуют обманутые клиенты. По сообщению Telegram-канал SHOT, к зданию приехала скорая. Помощь понадобилась нескольким инвесторам, которые вложили миллионы в крипту.

Отмечается, что на месте находятся не только медицинские работники, но и полицейские. На данный момент у офиса осталось только 30 клиентов, они ждут, когда им выдадут замороженные деньги. Руководство вышло на связь и заявило, что наличку дадут кассиры, которые будут на месте после обеда.

«Представители биржи уверяют, что это якобы временные трудности с выводом денег из-за смены руководства, которое сейчас проводит аудит», – говорится в сообщении.

Напомним, что криптобиржа Beribit остановила вывод средств, после чего клиенты пришли в офис. Они дежурят уже вторые сутки и готовы ждать еще, чтобы получить свои средства.

360.ru публикует кадры с места и сообщает об обстановке на данный момент. Люди недовольны тем, что сначала им объявили о технических неполадках, а потом выдвинули другую причину проблем – якобы из-за смены руководства, которое решило провести проверку. Клиенты боятся, что их просто обманули.

«Уже вызывали скорую помощь, люди падали в обморок, потому что много часов не пили, не ели, сидели ждали и не спали», — поделился очевидец.

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