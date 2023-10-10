Пациентка пермской больницы обвинила сотрудников реанимации в домогательствах

В Перми женщина заявила о домогательствах со стороны сотрудников местной больницы. По ее словам, она неоднократно слышала разговоры о себе и даже чувствовала мужские прикосновения, однако ничего не могла сделать, так как была обездвижена. Не отрицает она и того, что персонал мог зайти намного дальше, пока она находилась под наркозом. Подробности узнало издание 59.ru.

Как стало известно, 34-летняя россиянка поступила в больницу с панкреатитом. Врачи приняли решение о срочной операции и поместили ее в реанимацию, а уже после хирургического вмешательства она начала сталкиваться с домогательствами. По ее словам, очнувшись, она находилась под ИВЛ с дренажами в животе и привязана к кровати, поэтому двигаться не могла. Тогда она впервые услышала двух молодых сотрудников, которые разговаривали о том, чтобы над ней надругаться. Однако далеко в тот день они не зашли, лишь посмотрели на нее под одеялом.

На этом они не остановились и стали наведываться в палату к пациентке регулярно. Спасала женщину соседка по палате – пенсионерка угрожала молодым людям и прогоняла их. Но вскоре россиянка вновь осталась одна. Перед сном к ней зашла медсестра и поменяла катетер, после чего она буквально «вырубилась». Теперь она уверена, что в капельницу поставили укол, о содержании которого ей неизвестно.

Проснувшись, пермячка увидела на своем теле синяки, а трубка от катетера была оторвала, из-за чего на полу образовалась лужа. Теперь она не исключает, что в ту ночь, пока она находилась под наркозом, могло произойти преступление. Отметим, что в Минздраве ситуацию пока никак не комментируют.

«Я боялась вызывать полицию, пока была в больнице, потому что вдруг они мне снова поставят какой-то укол, и я вырублюсь», - сообщила женщина. Она намерена не оставлять произошедшее и добиваться наказания для виновных.

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