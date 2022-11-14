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11:38, 14 ноября 2022
1 мин.

Воспитательница в ответ на мат залила мыло в рот четырехлетнему мальчику

Воспитательница в ответ на мат залила мыло в рот четырехлетнему мальчику

Четырехлетний мальчик в детском саду Израиля подвергся «репрессивным мерам» за использование нецензурных выражений. Воспитательница в ответ на мат вымыла хулигану рот с мылом, но теперь предстанет перед судом.

Мальчик нажаловался родителям, что женщина «налила ему полный рот мыла». Взрослые обратились в полицию.

На допросе воспитательница рассказала, что мальчик постоянно матерился и не реагировал на замечания. При этом его предупреждали о наказании мылом.

Женщина использовала не обычное мыло, а детское, зная, что оно не вызовет жжения. Возможно, по этой причине суд будет к ней снисходителен. На время разбирательства ей не запрещено работать в других заведениях. Суд всего лишь ограничил женщину в общении с коллегами из своего сада.

Ранее сообщалось, что воспитательница в Москве избила ребенка до сотрясения мозга.

Источник фото:Freepik.com
Источник:YNet
Теги:
#детский сад
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#дети
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#мыло
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