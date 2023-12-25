Ожоги лица и слизистых: на Алтае 15 человек обратились к медикам после посещения кафе

В Заринске посетители кафе получили ожоги из-за включенной в помещении кварцевой лампы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 23 декабря. Пострадавшие посетили кафе, в банкетном зале которого работала кварцевая лампа. В итоге 15 человек обратились после этого за помощью к медикам, четверо из них — несовершеннолетние. У них диагностированы ожоги лица и слизистых оболочек.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Госпитализация посетителям кафе не потребовалась.

На данный момент допрашиваются сотрудники заведения и пострадавшие, изымается документация, по которой работала столовая. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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