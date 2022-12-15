Озабоченные супруги занялись сексом в общественной прачечной и попались

В Таиланде супружеская пара на протяжении долгого времени занималась сексом в общественной прачечной, пока в один момент не попалась. Озабоченных возлюбленных задержала полиция, и им пришлось извиниться, а также выплатить штраф.

Владелец круглосуточной прачечной «Dr Tiger Laundry» Джаккапонг Чоокхантхонг рассказал, что супруги неоднократно занимались непристойностями в стенах его фирмы. На них поступали жалобы от работников и студентов, живущих неподалеку. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, мужчина действительно увидел обнаженных молодых людей.

Причем, если исходить из роликов, любовники ходили в прачечную целенаправленно за острыми ощущениями. Однажды они приехали на машине, зашли в помещение и занялись там оральным сексом. Мужчина при этом изначально был уже по пояс голым. Но закончить им тогда не получилось из-за студентов, которые пришли и прервали их на самом интересном месте.

Жалобу Джаккапонг Чоокхантхонг рассмотрели в полиции только после второго случая, когда супруги занялись уже полноценным сексом в общественном месте. Во время соития мужчина заметил камеру, но его это нисколько не смутило, и он не остановился. Они перебрались в машину и продолжили там.

После того, как любовники были пойманы буквально за руку полицией, им пришлось признать вину и принести свои извинения, а также выплатить штраф в размере пяти тысяч бат (девять тысяч рублей). Супруги пообещали владельцу прачечной больше не досаждать ему.

Ранее озабоченная пара занялась сексом в переполненном трамвае на глазах у всех пассажиров.