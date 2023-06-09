Овощ вытаскивали под наркозом: парикмахер нашел в холодильнике морковь и занялся с ней сексом

В Москве выпускник колледжа парикмахерского искусства решил провести эксперимент, оставшись дома один. 21-летний студент нашел в холодильнике мытую морковь и занялся с ней сексом.

Его бабушка и дедушка отправились на дачу, а внук в это время поместил 10-сантиметровую морковь в прямую кишку. Самостоятельно вытащить овощ не получилось – студент оказался на столе хирургов.

8 июня ему вытащили овощ под наркозом. О происшествии рассказал сайт mk.ru.

Ранее мы писали о похожем случае. 49-летний бизнесмен в Москве занялся сексом с садовой морковью.

Он надел на овощ презерватив и вставил внутрь себя. Морковь из прямой кишки извлекали врачи, предварительно сделав пациенту наркоз.