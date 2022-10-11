Российский бизнесмен занялся анальным сексом с садовой морковью. Она застряла

Разорившийся бизнесмен, 49-летний житель Москвы попал в конфузную ситуацию, в которой участвовал садовый овощ – морковь.

После провалившегося отельного бизнеса по приему иностранцев россиянин уехал на дачу, где свободное время пошло ему явно не на пользу. По его словам, он решил немного поиграть сам с собой – а для этого решил использовать морковь, на которую он предварительно нацепил презерватив, после чего вставил овощ внутрь себя. Но вот вытащить морковь он самостоятельно уже не смог, для чего ему пришлось вызывать врачей.

Операцию пришлось делать под наркозом, однако медики смогли извлечь овощ из прямой кишки пациента. Сам же пациент остался доволен собой, заявив, что многие люди ради экспериментов используют игрушки, но некоторые, в числе которых он сам – кабачки и баклажаны, а также прочую продукцию огородов. Таким образом, видимо, намекнув публике, что поле для экспериментов еще огромно, и потенциал велик.