Овчарку отрывали силой: что известно о состоянии девочки из Темрюка с откушенным собакой лицом

15-летнюю девочку из Темрюка, которой домашняя овчарка отгрызла лицо, перевезли на лечение в Москву. Девятикласснице предстоит пластика носа, губ, щек, подбородка – известно, что собаку силой открывали от нее.

О состоянии несовершеннолетней сообщает сайт Kp.ru.

Школьница перенесла несколько операций – сейчас идет подготовка к основной. Как рассказала изданию знакомая семьи, девочку перевезли в Москву две недели назад, врачи сняли воспалительный процесс, зашили ногу и плечо.

По ее словам, девочка «начала разговаривать, общаться». Собеседница утверждает, что школьница «очень радостная» из-за перевода в Москву, где ее начали лечить.

Она лежит в обычной палате, под рукой есть кнопка экстренного вызова. В Москву приехал знакомый семьи, который помогает ей справляться с трудностями. Позже ему на смену приедут другие родственники.

Ранее сообщалось, что в Костромской области Алабай искусал лицо и голову семилетнего мальчика.