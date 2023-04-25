Ответственность могут нести врачи: 32-летний актер Василий Масалитин умер во время операции в Москве
32-летний актер из «Реальных пацанов» умер в московской больнице после наркоза.
В Москве скончался 32-летний актер Василий Масалитин. Трагедия произошла 13 февраля, но о ней стало известно только сейчас.
О гибели Масалитина сообщил источник.
Актер попал в больницу, где должны были провести операцию на ноге. После введения наркоза он скончался, не приходя в сознание.
По данному факту начата проверка. Следствие считает, что ответственность могут нести врачи, пишет ИА REGNUM. Тело актера направили на экспертизу.
Ни супруга, ни отец Масалитина не говорят о трагедии – родственники уверены, что огласка смерти не поможет найти и наказать виновных.
Масалитин известен по сериалам «Реальные пацаны», «След», «Даешь молодежь».
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