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18:47, 25 апреля 2023
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Ответственность могут нести врачи: 32-летний актер Василий Масалитин умер во время операции в Москве

32-летний актер из «Реальных пацанов» умер в московской больнице после наркоза.

Ответственность могут нести врачи: 32-летний актер Василий Масалитин умер во время операции в Москве
Фото: Freepik

В Москве скончался 32-летний актер Василий Масалитин. Трагедия произошла 13 февраля, но о ней стало известно только сейчас.

О гибели Масалитина сообщил источник.

Актер попал в больницу, где должны были провести операцию на ноге. После введения наркоза он скончался, не приходя в сознание.

По данному факту начата проверка. Следствие считает, что ответственность могут нести врачи, пишет ИА REGNUM. Тело актера направили на экспертизу.

Ни супруга, ни отец Масалитина не говорят о трагедии – родственники уверены, что огласка смерти не поможет найти и наказать виновных.

Масалитин известен по сериалам «Реальные пацаны», «След», «Даешь молодежь».

Ранее мы писали о смерти лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенева.

Источник фото:Freepik
Источник:ИА REGNUM
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