Ответственность лежит на всех: друзья задержанных после смертельной экскурсии диггеров пришли к суду

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит дело о гибели людей во время подземной экскурсии 20 августа. Сегодня, 23 августа, у дворца правосудия заметили друзей диггеров, обвиняемых в трагедии. Приятели фигурантов уголовного производства пришли, чтобы поддержать их, передает телеканал «360».

Один из знакомых рассказал журналистам, что экскурсия, состоявшаяся в роковой день, не была сложной. Оказаться на поверхности можно было практически в любой момент, так как выходов из коллекторов очень много. Правда, некоторые из них — на проезжую часть.

Однозначно обвинить кого-то одного нельзя, считает приятель диггеров. Ответственность лежит на всех. По его словам, проводник в момент получения сообщения об опасности мог находиться где-угодно: был рядом выход на поверхность или нет — неизвестно. Решающую роль в таких ситуациях играют обстоятельства извне и случай.

Накануне, 22 августа, в Москве под парящим мостом было обнаружено тело мужчины. Предполагается, что он мог принимать участие в смертельной экскурсии. Группа, отправившаяся под землю, состояла из восьми человек.