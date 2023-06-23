Отвергнутый мужчина сменил фамилию и приехал в Петербург ради похищения экс-возлюбленной

В Санкт-Петербурге иностранец попытался похитить свою бывшую возлюбленную, он даже сменил фамилию, но ничего не вышло. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратилась 25-летняя девушка. По ее словам, у нее с 2021 по 2022 год был роман с соотечественником, но у пары отношения не сложились и они разошлись. А весной 2022 года мужчину привлекли за нарушение миграционного законодательства и депортировали.

Подчеркивается, что на родине бывший возлюбленный девушки сменил ФИО и вернулся в Россию по новому паспорту. После этого он выследил свою любимую и 21 июня в садоводстве Касимово вместе с подельником под угрозами затолкал ее в машину. Но девушке удалось сбежать.

«Когда машина выехала на Выборгское шоссе, она распылила в салоне перцовый газ, и водитель вынужден был остановиться. Без промедления девушка выскочила из автомобиля и убежала», – говорится в сообщении.

После побега она сразу же позвонила в полицию. Стражи закона задержали подозреваемого на следующий вечер на улице Руднева. Его подельника тоже поймали. Теперь обоим предъявили обвинение в похищении человека.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался похитить маленькую девочку в Краснодаре и попал на видео. Сперва он оказывал ей знаки внимания, а позже усадил к себе на колени.