Мужчина пытался похитить маленькую девочку в Краснодаре и попал на видео
Неизвестный пытался похитить четырехлетнюю девочку в Краснодаре.
Незнакомец пытался похитить четырехлетнюю девочку с детской площадки в Краснодаре.
Сперва он оказывал ей знаки внимания, а позже усадил к себе на колени. Соответствующее видео предоставил Пятый канал.
На фрагменте видно, что неизвестный подходит к скамейке с ребенком на руках, а после удерживает девочку на коленях.
Позднее выяснилось, что мама гуляла с дочерью и сыном во дворе дома, когда появился незнакомец. В ходе разговора, который завязался между матерью и мужчиной, он стал называть дочь красавицей, предложил сделать подарок. Добавил, что у самого четверо детей.
Когда мать отошла домой, подозрительный человек стал проявлять больший интерес к девочке: взял ее на руки и посадил на колени — это заметили соседи.
Внимание прохожих спугнуло незнакомца, он отпустил девочку и убежал. Сейчас полиция проводит проверку случившегося.
Напомним, в апреле этого года курьер пытался похитить трехлетнюю девочку из батутного центра на юге Москвы.
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