Мужчина пытался похитить маленькую девочку в Краснодаре и попал на видео

Незнакомец пытался похитить четырехлетнюю девочку с детской площадки в Краснодаре.

Сперва он оказывал ей знаки внимания, а позже усадил к себе на колени. Соответствующее видео предоставил Пятый канал.

На фрагменте видно, что неизвестный подходит к скамейке с ребенком на руках, а после удерживает девочку на коленях.

Позднее выяснилось, что мама гуляла с дочерью и сыном во дворе дома, когда появился незнакомец. В ходе разговора, который завязался между матерью и мужчиной, он стал называть дочь красавицей, предложил сделать подарок. Добавил, что у самого четверо детей.

Когда мать отошла домой, подозрительный человек стал проявлять больший интерес к девочке: взял ее на руки и посадил на колени — это заметили соседи.

Внимание прохожих спугнуло незнакомца, он отпустил девочку и убежал. Сейчас полиция проводит проверку случившегося.

Напомним, в апреле этого года курьер пытался похитить трехлетнюю девочку из батутного центра на юге Москвы.

Ранее мы писали, что мальчик из США пытался спасти свою младшую сестру, выстрелив из рогатки в похитителя.