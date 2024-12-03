Отвел в подсобку и расправился: директор магазина задушил покупателя за кражу водки

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в Раменском. По подозрению в совершении преступления задержан директор магазина, передает Regnum.

Убийство произошло еще 30 ноября. В тот день мужчина пришел в продуктовый магазин и попытался украсть бутылку водки. Однако его заметили сотрудники маркета.

Директор магазина, уроженец Таджикистана, потащил жителя области в подсобку. Там он напал на похитителя спиртного и задушил его.

Вскоре о случившемся узнали стражи порядка. Они задержали мужчину и доставили в отделение. На допросе фигурант дела об убийстве не признал вину.

Ранее исполнителя главной роли в фильме «Китобой» Владимира Онохова приговорили к 7 годам колонии. Он попытался задушить товарища. До этого эпизода он уже был судим за кражу.