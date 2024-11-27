Исполнителя главной роли в фильме «Китобой» приговорили к 7 годам колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Актер Владимир Онохов в мае 2024 года едва не убил своего друга, с которым он выпивал дома. Конфликт начался с того, что в какой-то момент к мужчинам подошла жена Онохова и попросила их быть тише, так как их малолетняя дочь уже спала. Это замечание не понравилось актеру, но за его супругу вступился собутыльник Онохова.

Между мужчинами завязалась драка — актер попытался задушить товарища. Когда тот потерял сознание, он подумал, что мужчина умер. Однако позже его спасли медики. В итоге в отношении Онохова возбудили дело о покушении на убийство. Накануне суд вынес приговор актеру — 7 лет колонии строгого режима. Ранее Онохова судили за кражу.

Ранее мы писали о том, что сжегший Коран Никита Журавель получил 14 лет колонии по делу о госизмене.